Tocó fondo: Colo Colo cae de local ante La Serena y se complica seriamente con el descenso

24Horas.cl Tvn

08.12.2020

El partido clave en la lucha por no descender que se jugó este martes en el Estadio Monumental finalmente quedó del lado de Deportes La Serena. Colo Colo cayó como local por 2-0 ante los papayeros y se complican seriamente en la lucha por mantener la categoría.

El cuadro albo, como ha sido la tónica de este torneo, careció de buen juego y no pudo crearle situaciones claras a un conjunto visitante que marcó temprano en el primer tiempo y liquidó el compromiso de contragolpe en el segundo.

El panorama difícilmente podría ser peor para el "Cacique": sigue último en la tabla de posiciones ahora a cuatro puntos del penúltimo O'Higgins -que tiene un partido menos- y a cinco de salir de la zona de peligro, cuando restan 12 fechas para que termine el Campeonato Nacional.

Salvo los primeros minutos, el conjunto de Gustavo Quinteros exhibió un bajísimo nivel y careció de personalidad ante un elenco granate que supo cuándo golpear. Los números del DT argentino-boliviano no dejan de empeorar: dos victorias, tres empates y seis derrotas, aunque no tiene mayor responsabilidad en una crisis que lleva largo tiempo.



Hubo manifestaciones en las afueras del recinto de Pedrero cuando recién empezaba el cotejo. Fueron controladas por Carabineros con gases lacrimógenos, lo que obligó la suspensión del partido por un par de minutos. Protestas que reflejan la impotencia de la fanaticada alba en medio de una verdadera pesadilla.



Hubo dos posibles penales que no le cobraron al cuadro popular. Primero a los 58' por una evidente infracción de Stefano Magnasco en el área, desestimada por el árbitro Cristián Garay y por el VAR. La segunda fue a los 60' por falta sobre Leonardo Valencia, aunque en la imagen posterior se evidenció la exageración del volante que reemplazó a los 56' a un intrascendente Matías Fernández.



El primer tanto llegó a los 21' tras una contra comandada por Richard Paredes. Un ex futbolista albo, Martín Tonso, aprovechó un mal despeje de Ronald de la Fuente para acomodarse y meter un tiro cruzado que batió a Brayan Cortés.



Las únicas arremetidas locales fueron en la primera parte. César Fuentes metió un remate desde lejos a los 19' que obligó una lucida atajada del meta Zacarías López, mientras que Gabriel Costa avisó con un tiro desviado a los 30'. Aunque no empezaron tan mal, los dueños de casa de a poco cayeron presa del nerviosismo y se dedicaron más a protestar que a buscar el empate.



Por su parte, el elenco de la Cuarta Región hizo el negocio, esperando con paciencia para dar el golpe de nocaut. Lo logró a los 81', en un contragolpe veloz donde Nicolás Baeza habilitó a Rodrigo Salinas para que decretase el 2 a 0 definitivo. Quinta victoria consecutiva para los de Miguel Ponce, que pese a seguir sufriendo en la tabla ponderada, escalaron al puesto 13 con 24 puntos e incluso se pueden ilusionar con las copas internacionales.



Mientras, Colo Colo sigue último con 18 unidades. Ahora tendrá que perseguir a O'Higgins y a Coquimbo Unido, con 22 y 23 unidades respectivamente pero con un partido menos. Para peor, ahora el Cacique tiene que enfrentar a Unión Española, que pese a venir en horas bajas, sigue siendo el tercero del torneo. Todo mal.

Fuente: 24Horas.cl con información de Agencia Aton