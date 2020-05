"Todavía no me llega": Luis Suárez sorprende y responde los mensajes que le dejó el hijo de Walter Montillo

24horas tvn

30.04.2020

"Esto pasa en cuarentena cuando le prestas el teléfono a tu hijo y se crea un Instagram. Le manda mensaje a Messi, Suárez, a Piqué...".

Así Walter Montillo destacó en redes sociales lo que había hecho su hijo Santino, quien utilizó las redes sociales para enviarles un audio a las figuras del Barcelona, generando la inesperada respuesta de uno de ellos: Luis Suárez.

El delantero charrúa le respondió el mensaje al pequeño, diciéndole que "todavía no me llega la ropa, estoy a la espera. Espero algún día conocerte y que me des la ropa personalmente".

¡@LuisSuarez9 le respondió a Santino #Montillo. El delantero del #Barcelona le mandó un cariñoso saludo al hijo de Walter #Montillo y lo compartió en sus redes sociales Además le dijo porque aún no le llega la ropa que le había pronetido! Genial! pic.twitter.com/S9pE5PzufT — Marirro Varela(@marirrovarela) April 30, 2020

¿Por qué ropa? Santino le envió audios a los jugadores blaugranas para ofrecerles ropa deportiva