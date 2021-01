Todo queda igual: Everton informa que Tribunal de Disciplina rechazó denuncia de U. de Concepción

24Horas.cl TVN

29.01.2021

Everton de Viña del Mar informó este viernes que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió de manera unánime rechazar la denuncia realizada por Universidad de Concepción, por un supuesto error en la plantilla del duelo entre ambos.

Pedro Cedillo, presidente del conjunto 'ruletero' celebró la decisión que no les significa la resta de 1 punto, ya que el duelo terminó igualado sin goles. En caso que el fallo hubiese sido diferente, el 'Campanil' hubiese sumado 3 puntos.

"Este fallo nos deja muy satisfechos porque confirma, de manera unánime, que el Cuerpo Técnico encabezado por Roberto Sensini no vulneró ni cometió infracción alguna, y que en todo momento se actuó con total transparencia frente a la situación que afectó a nuestro jugador Benjamín Berríos", señaló.

Cabe recordar que la denuncia de los penquistas, se basaba en que Everton incluyó en la lista al jugador Kevin Figueroa, quien no fue inscrito debidamente antes del encuentro tras la lesión a minutos del duelo de Benjamín Berríos.

Ya en el partido, el DT Roberto Sensini reemplazó a Berríos por Gary Moya en el equipo titular, mientras que Figueroa ocupó el lugar vacío en la banca e ingresó en el minuto 83. Pero las bases señalan que "el jugador sustituto que reemplazare al jugador titular que no pudo comenzar el partido no podrá ser sustituido en la banca por otro jugador no incluido en la planilla".

