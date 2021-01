"Todo tiene un límite": Coquimbo acusa falta de equidad deportiva y pide suspender duelo ante Curicó

En los 'piratas' señalan que desde la ANFP no les dieron el "alzamiento" de la cuarentena tras llegar desde Argentina, razón por la que no han podido entrenar de cara a su regreso a la competencia local.

18.01.2021

El último partido de Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2020 fue el pasado 27 de diciembre de 2020, donde superaron a Huachipato por la cuenta mínima. Desde ahí, los 'piratas' no tuvieron inconvenientes de suspender sus encuentros para concentrarse al cien por cien en la semifinal de Copa Sudamericana donde terminaron perdiendo con Defensa y Justicia.

Y todo indica que los 'piratas' podrían seguir sumando días sin jugar en la competencia local, o al menos así lo pidieron ellos mismos, a través de un comunicado en donde acusan de "inequidad deportiva" a la ANFP.

Esto se debe a que el cuadro aurinegro no recibió a tiempo la luz verde para poder entrenar luego que todos sus exámenes PCR salieran negativos tras llegar desde Argentina, razón por la cual esperan la suspensión de su duelo ante Curicó Unido por no poder prepararse a tiempo.

"Consideramos que no se mantienen condiciones equitativas frente al próximo partido ante Curicó Unido, pues nos exigen jugar sin entrenar, o eventualmente, solo enfrentando el día anterior al encuentro... Pediremos a la ANFP que priorice la razón y la equidad deportiva y nos suspenda el partido de este miércoles 20 de enero, esperando esta vez sí poder tener una buena acogida", acusan.

Además, junto con explicar en detalle su periplo desde Argentina, toma de exámenes PCR incluidas en la madrugada, Coquimbo Unido realizó un duro descargo en donde aseguraron que no les complica "jugar dónde sea y cuándo sea", pero que "todo tiene un límite".

Consignar que todas las miradas del Campeonato Nacional están puestas en Coquimbo, ya que al tener tantos partidos pendientes, se encuentra hoy por hoy en la última ubicación de la tabla de posiciones.

El comunicado de Coquimbo:

"Nuestra institución mantiene la convicción de que debemos jugar dónde sea y cuándo sea, sin importar si nos programan 6 partidos en dos semanas, no obstante, todo tiene un límite.

Para poder cumplir con los reglamentos del Campeonato Nacional, una vez terminado el partido internacional jugado el sábado 16 de enero, levantamos cabeza y nos esforzamos en viajar inmediatamente a Santiago, para a las 5 am del domingo 17 del mismo mes, a través de Clínica MEDS, tomar los exámenes PCR a toda la delegación con el objetivo de entrenar el día lunes 18.

Hoy a las 11:42 am se enviaron todos nuestros resultados negativos para que la ANFP pusiera gestionar el alzamiento de cuarentena y así entrenar hoy lunes a las 5 pm.

A pesar de ello, lamentamos informar que aún no se gestiona este alzamiento. Nos han señalado todo el día que recibiremos el documento, no obstante, aún no nos están permitiendo entrenar hoy lunes, sin importar los esfuerzos mencionados (viajar de inmediato y PCR a las 5 am).

Es por lo mencionado que consideramos que no se mantienen condiciones equitativas frente al próximo partido ante Curicó Unido, pues nos exigen jugar sin entrenar, o eventualmente, solo enfrentando el día anterior al encuentro.

Pediremos a la ANFP que priorice la razón y la equidad deportiva y nos suspenda el partido de este miércoles 20 de enero, esperando esta vez sí poder tener una buena acogida".

