Todos contra él: El jugador de la 'U' que se transformó en Trending Topic en el partido con Cobresal

14.09.2020

Universidad de Chile enfrenta a Cobresal en un partido donde los azules pueden quedar en el subliderato del Campeonato Nacional.

Y durante el encuentro, los hinchas azules no ocultaron su molestia por la presencia de Jean Beausejour en cancha, criticando duramente el juego del lateral izquierdo en la red social Twitter.

Un fanático, por ejemplo, pidió "poner pifias" en el audio ambiente virtual del CDF cuando la toque 'Bose', mientras que otro cuestiona: "Está extenuado al minuto 20, no pasa, no da pases buenos, no defiende. ¿Para que juega?".

Los comentarios hacia el bicampeón de América con la Selección Chilena transformaron su nombre en Trending Topic.

Beausejour ni un pase bueno — Cata Díaz Navarro (@catadiazn) September 14, 2020

Que no haya ningún partido en que uno diga: Bien Beausejour!!! — Kamikaze Azul (@AzulKamikaze) September 14, 2020

Un asco el juego de la "U". Lo de Beausejour ya es de todos los partidos. ¿Hasta cuándo? — #19 (@SxFxHx19) September 14, 2020

Media patada si. Mal Beausejour como es costumbre. — Sebastián (@saastian01) September 14, 2020

Saquen a beausejour, está extenuado al min 20, no pasa, no da pases buenos, no defiende. Para que juega? — Joaking (@joaquinae98) September 14, 2020

Al señor sonidista del @CDF_cl por favor para hacer mas realista el sonido del publico... podria por favor poner pifias cuando la toque el 15 de la @udechile ? Somos miles los que se lo vamos a agradecer!!! #VamosLaU — Rodrigo (@GiggiUx) September 14, 2020

Sigue el partido:

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: