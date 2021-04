Torneo nacional 2021: La programación de la cuarta fecha y la tabla de posiciones

24horas tvn

13.04.2021

Para las 15:30 horas de este viernes quedó programado el inicio de la cuarta fecha del Torneo Nacional 2021 con el partido entre Deportes Melipilla y Palestino.

Ese mismo día, el actual campeón Universidad Católica, buscará volver al triunfo enfrentando a Curicó Unido en condición de local.

Colo Colo en tanto visitará a Everton el domingo, mientras que Universidad de Chile intentará conseguir sus primeros tres puntos al cerrar la fecha midiéndose ante Unión Española.

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA

VIERNES 16/04

-Deportes Melipilla vs Palestino: 15:30 horas

-Huchipato vs Ñublense: 18:00 horas

-Universidad Católica vs Curicó Unido: 20:30 horas

SÁBADO 17/04

-O'Higgins vs Deportes La Serena: 18:00 horas

-Unión La Calera vs Audax Italiano: 20:30 horas

DOMINGO 18/04

-Cobresal vs Santiago Wanderers: 11:00 horas

-Everton vs Colo Colo: 15:00 horas

LUNES 19/04

-Universidad de Chile vs Unión Española: 20:30 horas

LIBRE: Deportes Antofagasta