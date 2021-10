Torneo nacional: Así quedó la tabla de posiciones y la programación de la fecha 26

24horas tvn

12.10.2021

Con un deslucido 0-0 entre Curicó Unido y Ñublense se dio por cerrada la fecha del torneo nacional que se reanudará el próximo viernes 15 de octubre a partir de las 12:30 horas con el choque entre Huachipato y Deportes Antofagasta.

La fecha 26 del torneo resultará clave para Universidad Católica ya que asoma como la gran oportunidad para acortar distancia con el puntero Colo Colo que estará libre.

Los cruzados se enfrentarán el próximo sábado a Cobresal en condición de visitante. En tanto la U buscará volver al triunfo enfrentando a Audax Italiano.

PROGRAMACIÓN

Viernes 15 de octubre

- Huachipato vs. Deportes Antofagasta, 12:30 horas

- Palestino vs. O'Higgins, 16:00 horas

- Universidad de Chile vs. Audax Italiano, 18:30 horas

- Ñublense vs. U. La Calera, 21:00 horas

Sábado 16 de octubre

- Cobresal vs. U. Católica, 11:00 horas

- S. Wanderers vs. Everton, 15:00 horas

- U. Española vs. Curicó Unido, 17:30 horas

- Deportes Melipilla vs. Deportes La Serena, 20:00 horas

Club libre: Colo Colo.