"Tramposo": La contundente respuesta de la 'U' tras demanda de Ángelo Araos

Universidad de Chile presentó su defensa luego de que el volante los acusara de no pagarle un porcentaje de su transferencia al Corinthians.

12.03.2020

Una dura y contundente respuesta presentó Universidad de Chile ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel tras la demanda presentada por el volante Ángelo Araos, quien acusó a su ex club de no pagarle un monto de su transferencia al Corinthians.

Según detalló La Tercera, medio que tuvo acceso al escrito legal, Azul Azul detalló, en principio, los vínculos del futbolista con la 'U', aclarando que el 4 de enero de 2018 comenzó a prestar servicios como jugador, a cambio de una remuneración líquida de 3,1 millones de pesos, en un contrato que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Al mismo tiempo, se aclara que se le pagó $520.000.000 a Antofagasta por la mitad del pase del futbolista.

“El Club Universidad de Chile sólo estará obligado a aceptar ofertas siempre y cuando éstas cumplan con al menos las siguientes condiciones: (i) sea realicen en un periodo sin restricción para la contratación de jugadores en Chile; (ii) se presenten con al menos 15 días de anterioridad al cierre del libro de pases en Chile, y (iii) sean de un monto neto mínimo de US$5.000.000 (cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) por el 100% de los derechos económicos”,detalla el escrito.

Tras ello agrega que "sin embargo, la oferta inicial recibida por mi representada de parte de Corinthians para la transferencia total del Jugador, no cumplía los requisitos al ser por un monto inferior a los US$5.000.000 netos, y por otra, la oferta implicaba un pago a plazo y sin garantías de pago de las cuotas. En virtud de lo anterior, el Club Universidad de Chile manifestó que no aceptaba la oferta de transferencia total del señor Araos, en esas condiciones, ya que no cumplía con las exigencias pactadas y sus legítimos intereses económicos".

Pero la defensa no termina ahí, ya que añadieron que "cabe destacar que el señor Ángelo Araos, mediante la suscripción del contrato de cesión temporal y opción de compra, reconoció expresamente que aceptaba todas las condiciones estipuladas en dicho contrato (cesión temporal y opción de compra) y que renunciaba expresa e irrevocablemente a cualquier cantidad o porcentaje que pudiera corresponderle en virtud de dicho contrato, por “encontrarse incluidos en los emolumentos pactados con el Corinthians” por concepto de su remuneración a recibir como jugador de fútbol profesional. (Cláusula quinta del Contrato de Cesión Temporal)".

En otra parte del escrito Azul Azul demuestra su descontento por esta demanda, sentenciando que "lo único tramposo, y alejado de la buena fe, es la presentación de la demanda de autos, que desconoce todos los acuerdos suscritos y que propuestos por y alcanzados para materializar un traspaso deseado por el jugador previo al término de su contrato y que al que mi representada se había opuesto".

"En consecuencia, el demandante no tiene derecho a indemnización alguna, ni de parte de Azul Azul ni de Antofagasta (US$500,000), porque renunció a ello debido a que la remuneración que Corinthians asumió pagarle durante el período de cesión temporal y con posterioridad, ya como empleador, incluía los montos a que podría haber tenido derecho por concepto de indemnización de término anticipado de contrato", cierra la contundente defensa azul.

