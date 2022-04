Tras polémicos audios: Hinchas de Colo Colo le recuerdan a Gilabert el penal no cobrado cuando se peleaba el descenso

24Horas.cl Tvn

06.04.2022

El árbitro Francisco Gilabert está en el ojo del huracán luego de que ADN liberara los audios en donde reconocía que el penal que pitó a favor de Huachipato en el partido con Copiapó por la promoción no debió haber sido cobrado y que la decisión se tomó por un llamado desde Santiago.

"Llamaron de Santiago, que había que cobrar penal": Gilabert revela lo sucedido en el partido entre Copiapó y Huachipato Leer más

Ante esto varios hinchas del fútbol nacional comenzaron a cuestionar las actuaciones del referí en partidos pasados, en especial la fanaticada de Colo Colo.

Los albos le recordaron a Gilabert el polémico partido con Cobresal jugado en el 2020 cuando el 'Cacique' luchaba por no descender.

En aquel compromiso se vivió una controversial jugada en el tiempo adicional, donde Maximiliano Falcón recibió un planchazo en el área por parte de Pablo Cárdenas.

En esa oportunidad Gilabert fue al VAR para revisar el posible cobro, y a pesar de que se le indicó que era una falta penal, este deshecho las opiniones y pitó saque de arco, dejando a los albos al borde del dscenso.

Ahora, tras la liberación de los audios que ponen una serie de dudas en el arbitraje nacional, los hinchas de Colo Colo recordaron la jugada.

Este es el audio del var cuando Gilabert no nos cobró un claro penal a favor de Colo Colo que hubiera evitado el partido por la permanencia ,no es la primera vez que ese árbitro se ve envuelto en una polémica , debería irse junto con Castrilli. #LosTenores pic.twitter.com/RPp3PY1APh

Oye Gilabert, también te fuiste con la sensación de haber hecho mal en no cobrar el tremendo penal a Falcón contra Cobresal? pic.twitter.com/iuAhYLWC9K

Creo que fue Gilabert el que no cobró penal ese planchazo a Falcón en el Colo Colo vs Cobresal del torneo 2020. Quizás iba a cobrar y le dijeron por interno que no cobrara nada. A estas alturas se puede sospechar cualquier cosa.