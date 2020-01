Trastienda de la final de Copa Chile: Canción de entrada de la WWE y baño de isotónica a Mario Salas

24Horas.cl TVN

22.01.2020

Colo Colo venció a Universidad de Chile por 2-1 en la gran final de Copa Chile que se disputó en Temuco.

Además de lo deportivo, el encuentro dejó varios hechos que destacamos a continuación.

Sorpresa ha causado en varios hinchas la canción de entrada que ha utilizado la ANFP en el ingreso a la cancha de los equipos tanto en la Liguilla por el Ascenso como en la semifinal entre Universidad Católica y Colo Colo. Y este miércoles no fue la excepción, ya que para el Superclásico también se escuchó la misma melodía.

La razón de la sorpresa se debe a que la música utilizada es la de Shinsuke Nakamura, luchador japones de la WWE, lo que ha generado una serie de interrogantes y burlas de los fanáticos.

I realize Shinsuke Nakamura turned heel but when your entrance is this over with the crowd you don’t change a thing!!! #SmackDown #raw #wwe pic.twitter.com/F3SiqHmIn3