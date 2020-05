Tres miembros del personal administrativo de la ANFP dieron positivo por coronavirus

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

15.05.2020

El coronavirus golpea a la ANFP, luego que se conociera que tres funcionarios del personal administrativo de la sede de Quilín dieran positivo por COVID-19.

Desde la propia ANFP confirmaron a 24Horas Deportes que se decretó cuarentena obligatoria a todas las personas que trabajaron con los funcionarios.

Además, la sede de Quilín también quedó en cuarentena.

Sebastián Moreno fue acusado por sindicato de ANFP de incumplir promesas

No paran los problemas para Sebastián Moreno. Al poco apoyo que tiene de los clubes, que lo habrían llevado a decidir renunciar a la presidencia de la ANFP, ahora el timonel del organismo de Quilín fue acusado por el Sindicato de Trabajadores del ente rector del balompié criollo de incumplir promesas respecto a mejora de sueldos y condiciones laborales.



Este viernes se dio a conocer una carta del gremio dirigida al mandamás de la entidad, en la cual expresó: "Mientras públicamente se conocen los millonarios sueldos que reciben entrenadores y cuerpos técnicos de las selecciones (especialmente de la absoluta) y los abultados premios que reciben los jugadores, todavía hay muchos trabajadores de la ANFP que tienen sueldos de hambre".



"Se ven obligados a trabajar hasta cien horas extra mensuales, hipotecando su salud física y mental, además del evidente deterioro de su calidad de vida personal y familiar (sin mencionar que se trata de una infracción al Código del Trabajo)", añadió el sindicato.



Por último explicó: "Usted se comprometió a darnos a conocer las medidas que 'estaban evaluando' para mejorar los sueldos del personal, especialmente los más bajos (correspondientes a $350.000 brutos), sin embargo, hasta el día de hoy no hay novedades al respecto. Es más, esos trabajadores se encuentran hoy en peores condiciones, ya que con motivo de la pandemia no pueden realizar horas extras, por lo que están recibiendo montos que bordean los $250.000 líquidos".

