"La relación con él y con los demás compañeros no cambia": De Paul rompe el silencio tras pelea con Espinoza

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

20.11.2020

Fernando de Paul dio la cara. Dos días después de protagonizar un durísimo encontrón con su compañero Gonzalo Espinoza, con el que casi se va a los golpes tras la derrota ante Unión La Calera, el portero de Universidad de Chile se refirió al incidente.

En conferencia de prensa, el golero de los azules expresó: "Hoy quise estar para aclarar la situación, y no darle más vuelta al tema. Si bien son cosas que pasan, los que estuvieron o estamos dentro del fútbol, saben que son cosas que pasan por la adrenalina".

"Quiero aclarar que la relación con Gonzalo y con los demás compañeros no cambia. Todos estamos detrás de un mismo objetivo. Hubo otros compañeros míos que intentaron sacarme, porque veían que yo estaba muy nervioso y que le dije cosas al árbitro que no fueron en el tono adecuado, sin faltarle el respeto, pero si con un tono no adecuado, y mis compañeros estuvieron bien al sacarme. Le agradecí a ellos la intención que tuvieron porque la reacción mía no fue la mejor", agregó el guardameta.

Además, De Paul contó que Rafael Dudamel, nuevo entrenador de los estudiantiles, ya se comunicó con él y con sus compañeros luego del incidente.

"Se comunicó con nosotros y nos pidió tranquilidad, y que solucionemos los problemas. El sentía que se iba solucionar, porque son cosas que pasan en el fútbol. No es lo ideal, pero son cosas que pasan y si pasan este tipo de cosas, lo bueno es que pasen rápido, como pasó acá, y punto final", sostuvo.

