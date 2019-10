U. de Chile vs. Cobresal: Horario, formaciones y dónde ver el duelo por Copa Chile

24Horas.cl TVN

11.10.2019

Universidad de Chile y Cobresal definen este viernes al primer semifinalista de Copa Chile, en un partido que se jugará en el Estadio Nacional.

Los azules llegan con un complejo panorama para este desafío, puesto que necesitan remontar la derrota de 1-3 del duelo de ida jugado en El Salvador.

La 'U', además, buscará vencer y avanzar a la ronda de cuatro mejores para así ganar un nivel de confianza que le permita recuperarse en el Campeonato Nacional, certamen donde se ubican en zona de descenso directo cuando apenas restan siete fechas.

Programación:

U. de Chile vs. Cobresal | Viernes 11 de octubre | 20 horas | Transmite CDF Premium y HD. Estadio CDF para ver online.

Resultado de la ida:

Cobresal venció por 3-1 a la 'U'

Cobresal vence a la U en el norte y da un paso a las semifinales de Copa Chile Leer más

Probables formaciones:

U. de Chile: Johnny Herrera, Matías Rodríguez, Osvaldo González, Lucas Aveldaño, Jean Beausejour; Camilo Moya, Gonzalo Espinoza, Nicolás Oroz, Leandro Fernández; Ángelo Henríquez y Leandro Benegas. DT: Hernán Caputto.

Cobresal: Sebastián López; Marcelo Filla, Eric Godoy, Rodolfo González, Marcelo Jorquera; Eduardo Farías, Rodrigo Ureña, Marcelo Cañete, Felipe Reynero, Diego Céspedes; César Villagra. DT: Gustavo Huerta.

Copa Chile - Programación de los cuartos de final (revancha)

Viernes 11 de octubre:

20:00 | Universidad de Chile vs. Cobresal (1-3 en la ida) | Estadio Nacional



Sábado 12 de octubre:

15:15 | Everton vs. Colo Colo (1-2 en la ida). | Estadio Sausalito.

17:45 | Unión Española vs. Audax Italiano (1-0 en la ida) | Estadio Santa Laura.

20:15 | Universidad Católica vs. Unión La Calera (1-2 en la ida) | San Carlos de Apoquindo.