U. de Concepción vence a Coquimbo Unido en duelo clave y lo deja al borde del descenso

07.02.2021

Universidad de Concepción se llevó el duelo clave por no descender luego de derrotar por 2-1 a Coquimbo Unido en el Estadio Ester Roa, en compromiso válido por la fecha 32 del Campeonato Nacional.

Los penquistas se impusieron con doblete de Cecilio Waterman, ante un conjunto "pirata" que jugó 70 minutos con un hombre menos por la expulsión de Matías Cano y que quedó a un paso del descenso, cuando solo restan dos fechas para que termine el certamen.

Con ambos equipos repartiéndose las opciones al inicio del compromiso, la apertura de la cuenta llegó a los 11 minutos. Simón Ramírez recibió con espacio en la banda derecha y centro para que Cecilio Waterman marcara de cabeza su decimoquinto gol en el torneo nacional y la apertura de la cuenta que solo sería preludio de lo que pasaría 9 minutos después.



El panameño ser estaba logrando sacar a Matías Cano para marcar el segundo, pero el portero pirata le cortó la jugada al penquista y árbitro Cristián Garay cobró penal. Además, el juez decidió expulsar al meta por haber cortado una clara opción de gol, decisión que confirmó tras revisar las imágenes del VAR.



Con Guillermo Orellana al arco, en sustitución de Diego Vallejos, Waterman decretó el 2 a 0 desde los 12 pasos y quedó solo a dos tantos del goleador del torneo, el cruzado Fernando Zampedri.



El partido parecía cuesta abajo para Coquimbo, pero los de JJ. no se rindieron y encontraron el descuento a los 42 minutos en los pies de Rubén Farfán, quien dentro del área y cruzado para vencer al meta Guillermo Reyes y poner la duda para el complemento.



La segunda mitad precisamente tuvo a los piratas atacando con más ahínco y dominando las acciones, pero no estuvieron finos a la hora de definir. A pesar de tener las mejores ocasiones, fueron los penquistas los que casi marcaron el gol de la tranquilidad a los 61’, pero el horizontal le dijo que no al derechazo de Alejandro Camargo.



Con 40 puntos, Universidad de Concepción subió al decimotercer puesto del torneo y logró alejarse un poco de Deportes Iquique en los últimos dos puestos de la tabla Ponderada, aún siendo obligados a jugar un encuentro definitorio para evitar el descenso.



La derrota dejó a Coquimbo Unido con 31 puntos y hundidos en el último lugar de la tabla General, completando tres menos que Iquique y con solo dos fechas para salir de la zona de descenso de directo.



Para los próximos compromisos, el Campanil visitará a Santiago Wanderers, el miércoles a las 18:30 horas, para continuar su misión de mantener la categoría; por su parte, los piratas recibirán a Everton, el jueves a las 18:30, con la fe intacta de poder hacer algo más para mantenerse en Primera.

