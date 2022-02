UC anunció acuerdo con importante empresa para la modernización y cambio de nombre de su estadio

Agencia Uno

18.02.2022

Universidad Católica informó que llegó a un acuerdo con Claro Chile, que establece que la empresa será el partner oficial en el proyecto de modernización del nuevo estadio del club, luego de que la multinacional adquiriera los naming rights del recinto por un plazo de 20 años.



Juan Tagle, presidente de Cruzados, afirmó que “este acuerdo con una empresa tan importante como Claro es un paso muy relevante para la concreción de nuestro nuevo estadio”.



“Estamos seguros de que tendremos una relación muy provechosa y que nos permitirá seguir creciendo como institución con un recinto multipropósito que aporte al desarrollo de eventos deportivos, culturales y corporativos de altísimo nivel en Chile”, agregó.



Por su parte, Felipe Gómez, director de Marketing y Desarrollo de Claro Chile, señaló que “estamos confiados que este recinto se convertirá en el principal espacio para el desarrollo del deporte y actividades culturales del país. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este proyecto”.





Tras la firma del acuerdo, el club y la empresa se dedicarán en las próximas semanas a “definir aspectos muy importantes para el desarrollo del proyecto de modernización del nuevo estadio de la UC: el nombre que llevará el recinto, la imagen del proyecto, aspectos de marketing y el brand book o manual de la nueva marca”, explicaron.



Además, desde San Carlos de Apoquindo aseguraron que este convenio permite que “Cruzados se aboque completamente a seguir trabajando en otros aspectos clave del proyecto, como la obtención del financiamiento del nuevo recinto –vía aumento de capital y emisión de bonos- además de la licitación de la empresa constructora que estará a cargo de la obra, proceso que se encuentra en la etapa de recepción de ofertas”.



Finalmente, sentenciaron que “a comienzos del mes de marzo, se convocará a una conferencia de prensa para entregar mayores detalles del acuerdo”.

: Directamente desde Italia: Universidad Católica tendría todo listo para cerrar el fichaje de Nehuén Paz Leer más

PROGRAMACIÓN TERCERA FECHA



VIERNES 18 DE FEBRERO



18:00 horas - O'Higgins vs. Huachipato - Transmite TNT Sports 2, TNT Sports HD y online Estadio TNT Sports

20:30 horas - Unión Española vs. Everton - Transmite TNT Sports 2, TNT Sports HD y online Estadio TNT Sports

SÁBADO 19 DE FEBRERO



18:00 horas - Colo Colo vs. Audax Italiano - Transmite TNT Sports 2, TNT Sports HD y online Estadio TNT Sports

20:30 horas - Deportes Antofagasta vs. Deportes La Serena - TVN, TVN.cl y TV Chile / TNT Sports 2

DOMINGO 20 DE FEBRERO



12:00 horas - Coquimbo Unido vs. Palestino - Transmite TNT Sports 2, TNT Sports HD y online Estadio TNT Sports

18:00 horas - Unión La Calera vs. Cobresal - Transmite TNT Sports 2, TNT Sports HD y online Estadio TNT Sports

20:30 horas - Universidad Católica vs. Curicó Unido - Transmite TNT Sports 2, TNT Sports HD y online Estadio TNT Sports

LUNES 21 DE FEBRERO



18:00 horas - Ñublense vs. Universidad de Chile - Transmite TNT Sports 2, TNT Sports HD y online Estadio TNT Sports