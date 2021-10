"Un día como hoy": La inesperada reacción de Marcelo Díaz tras publicación de la U en Instagram

24horas tvn

19.10.2021

"Un día como hoy en 2011". Así decía la publicación que realizó Universidad de Chile en Instagram recordando la goleada de los azules a Flamengo en Brasil por la Copa Sudamericana.

Acompañando el mensaje, la cuenta oficial de la U publicó una imagen de Osvaldo González marcando a Ronaldinho y otra protagonizada por Marcelo Díaz, quien dejó un llamativo comentario: "Un día como hoy en 2021 me cerraron las puertas y las ventanas".

El mensaje de Díaz, quien actualmente pertenece a Libertad de Paraguay, no dejó indiferente a los hinchas azules que rápidamente comenzaron a pedir el retorno del jugador al club.

Wanderers sorprende: Así estaría la tabla de posiciones de la segunda rueda del torneo nacional

En la previa del inicio de la 27ª fecha del campeonato nacional, se conoció cómo estaría quedando la tabla de posiciones de la segunda rueda siendo Santiago Wanderers y Curicó Unido las grandes sorpresas.

Considerando solo los partidos de este segundo semestre, el cuadro de Valparaíso estaría en zona de clasificación de copas internacionales y a solo tres puntos de los líderes que serían Universidad Católica, Colo Colo y Audax Italiano.

En puestos de descenso en tanto, aparecen en esta tabla publicada por @AnalistaCl: Deportes Melipilla y Huachipato, mientras que Universidad de Chile hoy estaría jugando la promoción con solo seis unidades.

TABLA DE LA 2° RUEDA



🔺UC es el mejor en Rend

🔺Destacan Curicó y Wanderers, que están en zona de copas, a diferencia de la tabla completa donde pelean el descenso

🔻En la 2° rueda, la U está jugando promoción, tanto por Rend como por puntos#VamosLaU pic.twitter.com/t5gsmkmtso — El Analista (@AnalistaCl) October 16, 2021

Comienza este martes: La programación de la 27° fecha del Campeonato Nacional

Colo Colo volverá a jugar después de quedar libre la fecha pasada, en donde intentará mantener o alargar la diferencia de puntos con la UC antes del clásico.

MARTES 19 DE OCTUBRE



18:30 horas, Audax Italiano vs. Ñublense, estadio Municipal de La Pintana.

21:00 horas, O'Higgins vs. Deportes Melipilla, estadio El Teniente.



MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE



14:00 horas, Deportes La Serena vs. Colo Colo, estadio La Portada.

18:30 horas, Universidad Católica vs. Santiago Wanderers, estadio San Carlos de Apoquindo.

21:00 horas, Everton vs. Huachipato, estadio Sausalito.



JUEVES 21 DE OCTUBRE



16:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Unión Española, estadio Calvo y Bascuñán.

18:30 horas, Universidad de Chile vs. Palestino, estadio El Teniente.

21:00 horas, Unión La Calera vs. Cobresal, estadio Nicolás Chahuán.



Libre: Curicó Unido.