Un refuerzo de lujo: Dante de Imperial suma a otro ex Colo Colo para enfrentar la Copa Chile

16.03.2022

Mientras Colo Colito destacaba en su plantel a Mario Salgado para enfrentar la Copa Chile que comienza a disputarse este fin de semana, Dante de Imperial sorprende al tener a dos ex albos en su plantel: Miguel Aceval y ahora sumaron a Cristián Canío.

"Vuelvo a mi casa y eso me tiene muy feliz. Yo me inicié en este club y vestir nuevamente la camiseta lo considero un verdadero honor. Voy a entregar lo mejor de mí en cada partido", manifestó el volante que jugó por Colo Colo, Universidad de Chile, Temuco, entre otros.

"Conozco a Miguel (Aceval) y a algunos otros chicos que se formaron en el club. Hay un buen plantel y la expectativa para enfrentar a Deportes Concepción es la mejor", agregó en diálogo con el Austral de Temuco.

Por otra parte el técnico de Dante, Rodrigo Pacheco, resaltó que con Canío "el equipo adquiere otra fortaleza", destacando que "él es sin duda el mejor jugador que se ha formado en el club".

Así quedó la programación de la fase 1 de la Copa Chile 2022

Sábado 19 de marzo:



12:00 - Quintero Unido vs. Deportes Limache

18:00 - Tricolor Municipal vs. Lautaro de Buin

18:00 - Aguará vs. Rodelindo

18:00 - La Obra vs Colo-Colito

18:00 - Deportes Rengo vs. San Antonio Unido

18:00 - Unión Compañías vs. Trasandino

18:00 - Dante Imperial vs. Deportes Concepción

18:00 - Municipal Salamanca vs. Real San Joaquín



Domingo 20 de marzo:



12:00 - La Higuera vs. San Bernardo

18:00 - Cóndor Pichidegua vs. General Velásquez

18:00 - Independiente de Cauquenes vs. Deportes Linares

18:00 - Provincial Ranco vs. Deportes Valdivia

18:00 - Provincial Ovalle vs. San Marcos de Arica

18:00 - Colegio Quillón vs. Deportes Iberia