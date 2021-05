Una pesadilla para los azules: El impresionante invicto que estiró Julio Barroso ante la 'U'

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

Mientras en Universidad de Chile se lamentaron por la derrota sufrida ante Everton, jugando todo el segundo tiempo con un hombre más por expulsión, en el cuadro ruletero festejaron con todo el triunfo.

Uno de los que manifestó su felicidad fue el defensa Julio Barroso, ex referente de Colo Colo, quien expresó a TNT Sports: "Es una victoria que necesitábamos mucho porque las dos semanas que no nos tocó jugar por la fecha libre y las elecciones nos dejó abajo en la tabla, sabíamos la importancia de estos puntos. Arrancó complicado para nosotros con la expulsión, pero hicimos un partido muy inteligente para sacarlo adelante".

Sobre las expulsiones sufridas en cotejos anteriores, sostuvo: "No quiero meterme en la crítica, yo confío en los árbitros, tantos años jugando confío en su justicia. Con Francisco Gilabert pudimos hablar, él cree que era roja y uno trata de no discutir, no queríamos quedarnos con uno menos porque te complica, pero lo bueno fue ganar".

Además, se refirió al impresionante registro de sumar 17 partidos consecutivos sin perder contra la U, considerando sus pasos en el fútbol chileno por Ñublense, O’Higgins, Colo Colo y ahora Everton.

"Una bendición, Dios me ayuda demasiado en estos partidos. Nos vamos súper contentos con el triunfo de hoy. Ahora se viene el clásico contra Wanderers, se juega con el alma y hay que prepararlo de la mejor manera", concluyó.

Cabe consignar que la última vez que el 'Almirante' sufrió una derrota a manos de los azules fue en la final del Apertura 2012, cuando defendía los colores de O'Higgins.