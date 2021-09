"Una verdadera vergüenza": La imagen de la hinchada de la U que generó reacciones en redes sociales

24horas tvn

27.09.2021

Cuando restaban pocos minutos para el inicio del Superclásico ante Colo Colo, hubo una imagen de la hinchada de Universidad de Chile que generó inmediatas reacciones en redes sociales y que correspondía a unos bombos con las caras de algunos jugadores del actual plantel.

Este detalle no pasó desapercibido para los fanáticos que seguían el partido por televisión, manifestando su rechazo a la idea, argumentando especialmente que se debió haber homenajeado a históricos del club.

"Lo de los bombos con las caras de `las figuras de la U`nos hizo un daño tremendo", "no solo el equipo está dando verguenza" y "no cabe en la cabeza que haya un bombo con Arias o Sandoval que no llevan ni un año en el club", fueron algunos de los comentarios que surgieron.

PROGRAMACIÓN 23 FECHA DEL TORNEO

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton, - O'Higgins vs. Huachipato,

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile, - Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera, - Universidad Católica vs. Deportes Melipilla,

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal, - Colo Colo vs. Ñublense,

21:00 horas.

Libre: Palestino.