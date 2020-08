Unión Española se impone en San Carlos y le quita el invicto a la UC

Agencia Aton

El puntero absoluto del fútbol chileno Universidad Católica hizo su estreno en este retorno de la actividad frente a la Unión Española en el estadio San Carlos de Apoquindo.



Los cruzados buscaron el triunfo para poder aumentar la distancia con sus rivales que lo siguen de cerca en la tabla de posiciones.



Sin embargo se fueron con las menos vacías, tras ser derrotados por la cuenta mínima por el conjunto de Ronald Fuentes.



Los hispanos abrieron el marcador tempranamente tras el error defensivo de la UC que dejó rebotando la pelota y fue cuando apareció Thomas Galdames en el minuto siete para poner la cuanta 1-0.



Varios fueron los remates secos al arco del equipo de la precordillera, más un gol de Gastón Lezcano a los 25 minutos, que marcó el empate, pero estaba fuera de juego y no fue válido.



En la segunda mitad, los cruzados siguieron presionando y creando ocasiones de peligro y nuevamente se cobró off side, esta vez el que marcó fue Fernando Zampedri.



Los dirigidos de Ariel Holan no sumaron puntos en esta ocasión, pero siguen como punteros en la tabla de posiciones con 19 unidades.



Mientras que Unión Española, se quedó en el quinto lugar con 14 puntos al igual que Universidad de Chile y Huachipato.