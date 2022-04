Unión Española vence a Colo Colo y lo alcanza en lo más alto de la tabla de posiciones

24Horas.cl Tvn

10.04.2022

Unión Española se llevó un valiosísimo triunfo al imponerse por 2-1 a Colo Colo en el Estadio Santa Laura, en un resultado que le permite alcanzarlo como líder del Campeonato Nacional.

Los albos, que jugaron con una formación alternativa, comenzaron ganando, pero los hispanos reaccionaron en el segundo tiempo, para llevarse un triunfo que lo deja en lo más alto de la tabla junto al "Cacique", ambos con 17 puntos.

El partido

El ‘Cacique’ presentó un once alternativo, debido al esfuerzo desplegado por los estelares en la gran victoria por Copa Libertadores ante Fortaleza en Brasil, y fue de más a menos en el campo.



El elenco ‘popular’ abrió la cuenta a los 13 minutos. Marcos Bolados se llevó a Mario Larenas por derecha, metió un gran centro y apareció Carlo Villanueva para con un certero golpe de cabeza batir al meta Luis Mejía.



Cuando el segundo lapso comenzaba, a los 48’, llegó la paridad para los ‘hispanos’. Matías Zaldivia metió la mano en el área y el árbitro no dudó en cobrar lanzamiento desde los 12 pasos.



El espigado ariete argentino Leandro Garate se paró frente al balón y no falló desde los 11 metros con un remate elevado al centro del arco, mientras Brayan Cortés volaba hacia su izquierda.



El 1-1 terminó siendo un impulso para el dueño de casa y desniveló a los 69 minutos. Jugada hilvanada entre Víctor Méndez y Bastián Yáñez, este último metió un centro por bajo de izquierda a derecha y llegó Garate sin marca para empujar en plena área chica.



Consignar que a los 84’ el VAR anuló un gol de Leonardo Gil, con un zurdazo cruzado en el área, por un off side milimétrico de Juan Martín Lucero.



Por la fecha 10 del torneo, los albos recibirán el domingo 17 de abril a Cobresal, mientras que los de colonia visitarán el viernes 15 a Deportes La Serena.

Fuente: 24horas.cl con información de Agencia UNO