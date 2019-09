Unión La Calera denuncia "múltiples amenazas" en contra de Matías Laba

24Horas.cl TVN

10.09.2019

Un día después de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP informara el castigo de 10 fechas en contra del volante Matías Laba tras la lesión de Francisco Silva, el club "cementero" denunció la difícil situación que sufre actualmente el jugador argentino.

A través de un comunicado, Unión La Calera acusa que el jugador "ha recibido múltiples amenazas en sus redes sociales que involucran a él y a su familia".

"Matías junto con ser un gran profesional, es una gran persona y no merece protagonizar la situación que están viviendo", destacan, informando además que "pondremos a disposición de nuestro departamento jurídico para que se tomen las acciones legales correspondientes".

Matías Laba y la lesión de Francisco "Gato" Silva: "Tengo una amargura enorme"

"Tengo una amargura enorme". Así el volante de Unión La Calera, Matías Laba, manifestó sentirse un día después de la lesión que le provocó al volante de Universidad Católica, Francisco "Gato" Silva durante el partido válido por Copa Chile.

El volante de 27 años lamentó en diálogo con La Tercera que "una jugada del partido, tan común en cada juego, terminó con la lesión de un colega. La verdad es que tengo una sensación muy mala por la gravedad de todo lo que pasó".

"No tuve la intención de lastimar a nadie. Lamentablemente, él sacó la peor parte. Y la verdad es que en ese momento no me dí cuenta de nada. Después, en el vestuario, cuando me enteré de todo, mi frustración y mi amargura se multiplicaron el triple", agregó.

Laba asegura que intentó comunicarse con Silva, pero no lo logró, por lo que le dejó un mensaje. "Quiero expresarle que lo siento mucho, que no tuve intención de lastimarlo", explicó.

