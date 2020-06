Unión La Calera expresó su molestia por serie "El Presidente"

Agencia Aton

07.06.2020

El club Unión La Calera no ocultó su molestia por la forma en que salió retratado en "El Presidente", serie basada en el ex timonel de los cementeros y de la ANFP, Sergio Jadue, y su relación con el escándalo de corrupción FIFA Gate.



Mediante Twitter, el conjunto cementero interpeló a las productoras que realizaron el programa, Amazon Prime y Fábula: "Gracias por aceptar nuestra sugerencia; somos humildes sí, pero no de 'poca monta'. ¿Los ayudamos con el guión de la segunda temporada de El Presidente?".