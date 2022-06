"Veo con tristeza el presente de la U. Es el equipo que me identifica, me gusta"

24Horas.cl Tvn

04.06.2022

Gonzalo Jara no olvida su paso por Universidad de Chile. El histórico defensa vistió la camiseta azul entre 2016 y 2018 con cierta irregularidad y si bien levantó un título (Campeonato de Clausura 2016-17), nunca consiguió el beneplácito de los hinchas.

En diálogo con el programa "Más que fútbol" de DirecTV, el jugador de Coquimbo Unido manifestó su preocupación por el presente de los estudiantiles.

"Veo con tristeza el presente de la U. Es el equipo que me identifica, es el equipo que me gusta. Es difícil verlo jugar ahora, la posición en la tabla de posiciones. Me molesta", sostuvo.

El hualpenino, además, se refirió a la llegada de Eduardo Berizzo a la Selección Chilena. "Eduardo Berizzo estuvo en procesos importantes en España, no sólo la selección de Paraguay. Ahora enfrentará un proceso donde será difícil reemplazar a los históricos, pero me parece que jugadores tiene", complementó.