Universidad de Chile arriesga sanción tras denuncia de Deportes Antofagasta

13.08.2019

Universidad de Chile podría ser sancionada en los próximos días luego de que Deportes Antofagasta, equipo que enfrentó la fecha pasada, denunciara a los azules por infringir el artículo 50 de la bases del campeonato nacional.

¿En qué consiste? "El riego deberá ser de manera uniforme y equitativa en todos los sectores del campo de juego, en ningún caso, el Club Local podrá regar solo el lado de la cancha correspondiente a uno de los dos equipos, ni hacerlo en distinta medida", establece.

Jorge Sánchez, timonel del cuadro puma, acusó en diálogo con La Tercera que "en el segundo tiempo no regaron hacia donde atacábamos nosotros, y si bien en el primer tiempo se regó para los dos lados, en el área nuestra había mucha más agua y por eso que a Garcés le costaban tanto los saques".

Por este motivo es que ahora la U podría ser castigada con una multa de 100 UF y 200 UF en caso de reincidencia, es decir entre 2,8 y 5,6 millones de pesos.

Leonardo Fernández "está a detalles" de reforzar a Universidad de Chile

La búsqueda del tercer refuerzo para Universidad de Chile estaría a punto de llegar a su fin, ya que el volante uruguayo Leonardo Fernández "estaría a detalles" de sumarse al plantel encabezado por Hernán Caputto.

Así lo informa Cooperativa que detalla que el jugador llegaría a la U luego de que Tigres de México decidiera enviarlo a préstamo.

"Fernández viene de jugar por la selección uruguaya los Juegos Panamericanos de Lima, certamen donde el equipo celeste fue cuarto y donde anotó un gol", detalla la publicación.

Su ex técnico, el charrúa Juan Ramón Carrasco, expresó sobre el jugador de 20 años: "Tú viste a Jorge Aravena, el chileno... Le pega a las faltas como los dioses".

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA SEGUNDA RUEDA:

Viernes 16 de agosto

Colo Colo vs. Unión Española. 19:30 horas.

Sábado 17 de agosto

O'Higgins vs. Deportes Iquique. 12:30 horas.

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 15:00 horas.

Universidad Católica vs. Everton. 17:30 horas.

U. de Concepción vs. Huachipato. 20:00 horas.

Domingo 18 de agosto

Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 12:30 horas.

Deportes Antofagasta vs. Cobresal. 15:00 horas.

Audax Italiano vs. Palestino. 17:30 horas.

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: