Universidad de Chile busca levantar cabeza ante un complicado Palestino

Agencia Aton

16.04.2022

Universidad de Chile recibirá a Palestino durante la jornada de este sábado, en un verdadero duelo de necesitados. Tanto Azules como Árabes pasan por una mala racha y necesitan de manera urgente un triunfo, para poder acercarse a la parte alta de la tabla.



Los dirigidos por Santiago Escobar no pasan por un gran momento, la victoria ante Unión Española en el aplazado encuentro de la fecha seis parece haber sido tan solo un respiro para el mar pasar azul, que viene de dos derrotas consecutivas, ante Universidad Católica y Coquimbo Unido.



Los azules no podrán contar con Yonathan Andía, que se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, ni tampoco con Cristián Palacios, que arrastra una lesión desde el duelo con los hispanos. Es por esto que tanto Simón Contreras como Lucas Assadi asoman como titulares en un partido que podría definir el futuro de Escobar.



La más probable formación de Universidad de Chile es con Hernán Galindez en portería; Simón Contreras, Bastián Tapia, Ignacio Tapia y Marcelo Morales en defensa; Felipe Seymour, Israel Poblete, Jeisson Vargas y Lucas Assadi en medio terreno; dejando a Ronnie Fernández y Dario Osorio en el ataque.



Por su parte, el cuadro Árabe no llega en un mejor momento, puesto que tras vencer a la UC, el elenco Tetra color no ha sabido de victorias, llegando a cinco duelos sin sumar de a tres puntos. Los errores individuales le han costado caro al cuadro de colonia, que busca volver al triunfo ante la U.



El más probable once de Gustavo Costas para el duelo ante los Azules es con Daniel Sappa en Portería; Brayan Véjar, José Bizama, Cristián Suárez y Vicente Fernández en la zaga; Agustín Farías, Misael Dávila y Carlos Villanueva en el medio campo; Bryan Carrasco, Luis Jiménez y Jonathan Benítez en la ofensiva.



Universidad de Chile y Palestino saltarán a la cancha durante la jornada de hoy, desde las 17:30 en el estadio Santa Laura.