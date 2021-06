Universidad de Chile busca refuerzos y ya inició las primeras gestiones para fichar a Pedro Pablo Hernández

24horas tvn

16.06.2021

Universidad de Chile no sólo está buscando un nuevo entrenador para reemplazar a Rafael Dudamel, sino también refuerzos para potenciar el actual plantel. A partir de esto último surgió el nombre de Pedro Pablo Hernández.

Según informó Cooperativa, "el cuadro azul realizó algunos contactos con el entorno del jugador", quien no continuará en Independiente tras finalizar su contrato.

"La dirigencia espera avanzar en las negociaciones pensando en asegurarlo para agosto", agrega el mismo medio, fecha en que se inicia el mercado de transferencias del fútbol chileno.

Eso sí la U no es el único interesado en traer de vuelta a Hernández al fútbol chileno, ya que también lo desea O'Higgins.

ASÍ QUEDARON LAS LLAVES DE COPA CHILE



Cobresal vs. Arturo Fernández Vial.

Deportes Antofagasta vs. Coquimbo Unido.

Curicó Unido vs. Rangers.

Ñublense vs. Deportes Melipilla.

O'Higgins vs. Cobreloa.

Everton vs. Deportes Santa Cruz.

Santiago Wanderers vs. Deportes Concepción.

Deportes La Serena vs. Deportes Colina.

Unión La Calera vs. Deportes Temuco.

Huachipato vs. San Antonio Unido o Unión San Felipe.

Unión Española vs. Deportes Puerto Montt.

Universidad de Chile vs. Deportes Recoleta.

Universidad Católica vs. San Marcos o Deportes Iquique.

Palestino vs. Barnechea.

Audax Italiano vs. Magallanes o Lautaro de Buin.

*Colo Colo entró directo a octavos de final.