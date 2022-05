Universidad de Chile confirma tres bajas por Covid 19 a un día del duelo con Huachipato

24horas tvn

20.05.2022

Cuando restan pocas horas para que comience una nueva fecha del Torneo Nacional 2022, Universidad de Chile informó que tres integrantes del plantel dieron positivo de COVID-19.

Mediante un comunicado detallaron que "los integrantes del plantel presentan un buen estado de salud y, siguiendo los protocolos establecidos, fueron aislados inmediatamente y se mantendrán en constante contacto con el área médica del club".

"El resto de los jugadores, cuerpo técnico y colaboradores arrojaron negativo a los testeos. El club se mantendrá en un constante monitoreo sanitario preventivo", agregaron.

Según detalló Cooperativa, entre los contagiados se encontraría un jugador que habitualmente es titular del equipo y los otros don serían suplentes.

LA PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA 14° FECHA

VIERNES 20 DE MAYO



19:00 horas, Coquimbo Unido vs. Unión Española, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.



SÁBADO 21 DE MAYO



15:00 horas, Audax Italiano vs. Universidad Católica, estadio El Teniente.

15:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Everton, estadio Calvo y Bascuñán.

17:30 horas, Universidad de Chile vs. Huachipato, estadio Santa Laura.

20:00 horas, Unión La Calera vs. Deportes La Serena, estadio Nicolás Chahuán.



DOMINGO 22 DE MAYO



12:00 horas, Palestino vs. Cobresal, estadio Municipal de La Cisterna.

15:00 horas, O'Higgins vs. Colo Colo, estadio El Teniente de Rancagua.

20:00 horas, Ñublense vs. Curicó Unido, estadio Nelson Oyarzún.