Universidad de Chile derrota a Santiago Wanderers en un deslucido partido

Agencia Aton

03.05.2021

Una Universidad de Chile sin muchas ideas, pero con la contundencia suficiente, derrotó por 1-0 a Santiago Wanderers en el Estadio El Teniente, en un encuentro bastante deslucido, pero que era vital para las pretensiones de ambas escuadras.



Sin ser inmensamente superiores, los azules comenzaron a posicionarse en campo contrario pese a la temprana lesión de Marcelo Cañete (2'), y tras pillar en la salida al elenco "caturro", Ángelo Henríquez habilitó a Joaquín Larrivey al borde del área, quien ingresó y sacó un remate que se fue poco por el palo izquierdo del arco defendido por Mauricio Viana.



A los 12', una buena jugada del cuadro verde terminó en un tiro de Maicol Cabrera desde fuera del área que fue despejado por Fernando De Paul, pero el rebote quedó para Sebastián Ubilla, quien no logra definir. De todas formas, la jugada estaba invalidada por offside del "Conejo".



La apertura de la cuenta para los laicos llegaría a los 19'. Pablo Aránguiz sacó un centro por la derecha que no alcanza a despejar la defensa de Wanderers, la captura Henríquez y asiste a Larrivey, que esta vez estuvo preciso para marcar el 1-0.



La polémica se instaló en el minuto 28', luego de que un centro del "Decano" aparentemente diera en la mano de Osvaldo González, por lo que Juan Lara cobró penal. Pero tras la revisión del VAR, el árbitro desestimó el cobro, provocando la molestia del técnico de los porteños, Ronald Fuentes, quien airadamente reclamaba "así es imposible competir".



Los "caturros" siguieron presionando contra la portería del local, pero sin un claro dominio ante una "U" que estaba esperando para el contragolpe. A los 45', Cabrera volvió a intentar, pero el "Tuto" estuvo atento para evitar la igualdad.



En la segunda mitad, salvo por unos centros que no pudieron capitalizar ni Ubilla (53') ni Larrivey (57') y un tiro del uruguayo Cabrera que pasó cerca del pórtico azul (59), hubo escasas oportunidades de marcar, con una visita que notenía la precisión suficiente para inquietar a los estudiantiles y estos últimos, no lograban mantener la pelota en su poder, perdiéndola muchas veces en los últimos metros de la cancha.



Así pasaron los minutos, con algunas llegadas de los wanderinos en los descuentos, hasta que llegó el término del encuentro. Los dirigidos por Rafael Dudamel siguen sin mostrar un buen juego y no logran acallar las críticas, pero al menos consiguieron una victoria que les permitió alcanzar la octava posición de la tabla con ocho puntos.



El elenco porteño, en tanto, acumuló su quinta derrota en igual cantidad de partidos, siendo los colistas absolutos del Campeonato y Fuentes podría estar viviendo sus últimas horas como entrenador del equipo de Valparaíso.



En la fecha 7, Santiago Wanderers recibirá a Deportes Melipilla este sábado a las 18 horas; mientras que Universidad de Chile viajará hasta la Segunda Región para medirse con Deportes Antofagasta, desde las 15:30 del domingo.