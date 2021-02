Universidad de Chile descarta la llegada de Luis Jiménez: "Por el momento no viene a la U"

Agencia Aton

Con el Campeonato Nacional terminado y Universidad Católica campeón, comienza un nuevo mercado de fichajes para preparar a los equipos en sus diferentes desafíos. Durante la semana, el jugador de Palestino Luis Jiménez sonó con fuerza en Universidad de Chile, pero durante la jornada el director deportivo azul, Sergio Vargas, salió al paso de los rumores.

“Es un gran jugador, no hay equipo en Chile que no le gustaría contar con él, pero nosotros tenemos un presupuesto, posiciones que cubrir, y hoy lamentablemente no podemos contar con él. Por el momento no viene a la U”, dijo el ex meta del “Romántico viajero en entrevista con DirecTV Sports.

Además, el dirigente adelantó que "en pocos días debemos conseguir los fichajes que queremos, son cinco o seis jugadores que buscamos. Nuestra intención es pelear por el campeonato. Si logramos cerrar los refuerzos que queremos, iremos por el título del torneo nacional".

Los azules deben reforzarse para la disputa del torneo 2021, que comienza el fin de semana del 26 de marzo. Pero, como primer desafío en el horizonte aparece la Copa Libertadores como primer desafío, donde enfrentaran a San Lorenzo los miércoles 10 y 17 de marzo, por la Fase 2 del torneo continental.