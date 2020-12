Universidad de Chile estudia pedir los puntos de la derrota ante Unión La Calera

Agencia Aton

07.12.2020

La denuncia del Seremi de Salud de Valparaíso sobre Unión La Calera por suplantación de identidad en un examen PCR desató una bomba en el fútbol chileno.

Coquimbo Unido ya anunció que estudia pedir los puntos de su derrota 2 a 1 ante el cuadro cementero, decisión que podría seguir Santiago Wanderers y a la que ahora se sumaría Universidad de Chile.

Según aseguró El Mercurio, desde Azul Azul manejan la posibilidad de exigir el triunfo "por secretaria" de la bullada derrota 1 a 0 de la U a manos del cuadro calerano, sentenciada por un penal a último minuto que luego desencadenó una pelea interna entre Fernando de Paul y Gonzalo Espinoza.



"Estamos estudiando el tema y esperando que la investigación judicial llegue a una conclusión", indicó una fuente de la concesionaria al citado medio.



Sin embargo, la decisión no es unánime en el equipo laico, pues otro director señaló en el matutino: "No corresponde intentar sacar ventaja deportiva donde no procede, y hacer leña del árbol caído. Hay que esperar los resultados de la investigación".