Universidad de Chile lanza nueva camiseta que destaca por su novedoso diseño y frase creada por un hincha

08.09.2020

Universidad de Chile tiene nueva camiseta. Esta indumentaria llama la atención por su novedoso diseño y una emblemática frase en la espalda: “Mil Razones, Un Sentimiento”, que fue elegida por los hinchas y creada por el maipucino, Carlos Salinas Gálvez.

El joven fanático de la U que describió su amor incondicional a la institución azul hace un año del concurso organizado por adidas, en donde se llevó todos los votos de entre más de 13.000 hinchas de la Universidad de Chile, que participaron para darle color y vida a la tercera camiseta de su equipo.

Tras una larga espera, la U saldrá a la cancha para mostrar su nueva indumentaria, la segunda de este año, tras el lanzamiento de la blanca, con la que juega de visita, recién estrenada en el duelo de regreso de Universidad de Chile.

Esta tercera casaquilla destaca por un rojo con tonos “tipo camuflaje” y podrá ser vista por los fanáticos del club en su partido de visitante el día 10 de septiembre.





La indumentaria cuenta con la nueva tecnología adidas “Aeroready”, que otorga una mejor ventilación y mayor frescura al momento del juego, otorgando mayor agilidad y velocidad.

Esta tecnología está presente en la indumentaria que utilizan las selecciones europeas patrocinadas por adidas de cara a la Eurocopa 2021 y en Latinoamérica las selecciones de Argentina, Colombia y México.

EL VALOR DE LA NUEVA CAMISETA DE LA U

El lanzamiento oficial de la camiseta alternativa será el 8 de septiembre y tendrá un costo de $49.990. Esta se puede adquirir en tiendas adidas, adidas.cl o en la APP adidas, con despacho gratuito. Además, en la tienda online oficial de Universidad de Chile, en Ripley y 100% fútbol.

Programación décima fecha:

Martes 8 de septiembre:

U. de Concepción vs. Unión La Calera | 11:00 horas

Unión Española vs. Santiago Wanderers | 18:30 horas

Miércoles 9 de septiembre:

Huachipato vs. Universidad Católica | 11:00 horas

Cobresal vs. Curicó Unido | 13:30 horas

Colo Colo vs. O'Higgins | 16:00 horas

Coquimbo Unido vs. Palestino | 18:30 horas

Jueves 10 de septiembre:

Audax Italiano vs. Deportes La Serena | 11:00 horas

Deportes Iquique vs. U. de Chile | 16:00 horas

Everton vs. Deportes Antofagasta | 18:30 horas

