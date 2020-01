Universidad de Chile vs. Unión Española: Horario y dónde ver el duelo de semifinales de Copa Chile

El encuentro está programado para este sábado, sin embargo el cuadro hispano hasta el momento se mantiene firme en su postura de no jugar esta definición.

24Horas.cl TVN

14.01.2020

Cuando restan pocos días para que se disputen las semifinales de Copa Chile, sigue el suspenso respecto a si se jugará o no el choque entre Universidad de Chile y Unión Española.

Esto debido a que el cuadro rojo mantiene su postura de no presentarse a jugar. Hace unos días, a través de un comunicado, indicaron que el choque ante los azules "no sabemos a qué corresponde y no cuenta con las bases debidamente aprobadas".

"Unión Española no se prestará ni participará en competiciones irregulares e ilegales, que como explicaremos pueden traer graves consecuencias a nuestra actividad", agregaron.

El cuadro hispano ha manifestado que, si bien los futbolistas quieren jugar ante la U, respetan y apoyan la decisión del club.

PROGRAMACIÓN

Sábado 18 de enero

18:00 Universidad Católica vs. Colo Colo

Estadio Germán Becker

*Transmite CDF Premium

vía online por CDF Estadio

Sábado 18 de enero

20:30 Universidad de Chile vs. Unión Española

Estadio La Portada

*Transmite CDF Premium

vía online por CDF Estadio