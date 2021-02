"Universidad de Chile ya no quiere contratarlo": Cobreloa reconoce interés ahora de Colo Colo por Pablo Parra

24horas tvn

25.02.2021

El nombre de Pablo Parra se suma ahora a la lista de candidatos para reforzar a Colo Colo la próxima temporada. Así lo aseguró el presidente de Cobreloa, Walter Aguilera, quien reconoció el interés por el jugador.

En declaraciones que reproduce El Mercurio de Calama, el dirigente loíno definió eso sí la propuesta de los albos como "bastante menor de lo que queremos obtener".





No obstante no cerró la posibilidad de que Parra refuerce a los albos, sosteniendo que "no está descartado porque Universidad de Chile ya no quiere contratarlo pese a que tenían un acuerdo con nosotros".

El jugador defendió la temporada pasada la camiseta de Curicó Unido, sumando un total de siete goles en el torneo 2021, registrando además cinco asistencias.

Los equipos que "ilusionan" a Claudio Borghi de cara a la temporada 2021

Mientras el mercado de transferencias del fútbol chileno se sigue moviendo, se le consultó a Claudio Borghi, en su rol de comentarista, qué equipos lo "ilusionan" de cara a la próxima temporada.

El "Bichi", durante el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, manifestó: "Considero que hay buenos equipos. Para mí Deportes Antofagasta es un buen equipo no solo para este campeonato, sino que del anterior".

"En delantera tiene buen poder ofensivo, dos jugadores por puesto. No sé quién se va o si se va a reforzar", agregó sobre el equipo que esta temporada será dirigido por Juan José Ribera.





El "Bichi" también destacó como "buen equipo" a O'Higgins, dando a entender eso sí que eso no asegura buenos resultados, recordando que Colo Colo tenía un gran plantel pero que terminó peleando por no descender.