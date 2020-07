"Usted sabe que no vale eso": El día que Marcelo Bielsa quiso a un jugador de la UC como refuerzo

24horas tvn

22.07.2020

Este martes en el programa de CDF Abrazo de Gol se conversó con Ricardo Lunari, ex jugador argentino, de paso por Universidad Católica, quien conversó sobre algunos temas, revelando entre ellos algunas anécdotas con Marcelo Bielsa, con quien en más de alguna ocasión pudo compartir, como jugador.

“Me llama un número y era Marcelo Bielsa, quien me pregunta si me gustaría ir a jugar a Atlas de Guadalajara (...) Le comenté al profe que sí, pero lo que me interesaba en realidad eran los dólares, era una diferencia muy grande de dinero con lo que ganaba (...) Entonces, le dije que era mi sueño y él me comentó que iniciaría las gestiones", comenzó relatando.

Lunari detalla que "a los 15 minutos vuelve a contactarme y me dice: ‘Ricardo, no puedes venir al fútbol mexicano’. Le pregunto ‘¿por qué?’, y me comenta: ‘La Católica pidió un millón de dólares por su pase, y Ud. sabe que no vale eso, ¿verdad?’”, recordó entre risas.

En ese sentido, Lunari confesó que sorprendido le respondió que sí, que no valía tanto e incluso “casi le pido disculpas a Bielsa, por el monto tan alto (...) Le agradecí igualmente por la oportunidad y ahí quedó”.

"ERA DINAMITA PURA"

Cabe destacar que Marcelo Bielsa dirigió a Lunari en Newells All Boys, en lo que fue toda una experiencia para el jugador: “Me empezó a entrenar en Newells a los 15 años, era pichón y Bielsa era joven también, de 28 años. Era dinamita pura, explotaba con cada paso. Nos quería matar a todos”, explicó Lunari.

LA LLEGADA DE BIELSA A LA ROJA

Para concluir, el también entrenador recordó cuando se volvieron a topar años más tarde, en la previa de la llegada de Bielsa a la Selección Chilena, donde el aporte de Lunari pudo haber sido crucial.

“Yo era cercano de Harold Mayne Nicholls, y en un aniversario de Universidad Católica, nos comentó la posibilidad de llevarlo a Chile. Yo le dije que yo podría ir a Rosario y preguntarle (...) Le transmití la intención que tenían de contar con él en la Roja y me contestó ‘que me llamen’”, recordó.