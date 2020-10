"Va bien encaminado": El primer refuerzo que tendría Gustavo Quinteros en Colo Colo

24horas tvn

19.10.2020

Cuando restan solo dos fechas para que finalice la primera rueda del torneo, Colo Colo comienza a trabajar en la búsqueda de refuerzos, surgiendo un nuevo nombre a la lista: Maximiliano Falcón, zaguero uruguayo que actualmente milita en Rentistas.

“Lo que más concreto que tengo es que mi representante está negociando con Colo Colo. Creo que faltaba terminar algunos pasos, pero ya está todo muy bien encaminado", reconoció en diálogo con RedGol.

"Obvio que es un tremendo crecimiento personal llegar a un cuadro grande como Colo Colo, más a mi edad. Es muy bueno para mí y mi carrera, en lo personal estoy muy contento", complementó el jugador de 23 años.

Consultado por el mismo respecto a sus características, Falcón se definió como "un defensa rápido, tiempista aunque no soy muy alto, mido 1.79, pero voy muy bien de arriba", agregando que "me considero con buena técnica, me gusta romper líneas y atacar".