Valdivia y sus primeros años en el fútbol: “Me hablaban de entrenar, alimentarme bien... Y no hacía caso”

13.07.2019

Jorge Valdivia se prepara con todo para afrontar el segundo semestre de la temporada con Colo Colo, donde buscaran el título del Campeonato Nacional y la Copa Chile.

En ese contexto, el “Mago” habló de todo, su presente, pasado y futuro, en el que aseguró que quiere consolidar su emprendimiento de entretenimiento deportivo, MagicGames. El exPalmeiras popularizó el “Futmesa”, donde se juega con un balón de fútbol en una mesa similar a las de ping-pong.

“Queremos llegar a más gente, en los colegios ya están jugando y queremos llegar a más todavía, también a los clubes, las universidades. Queremos que muchos practiquen este deporte, porque en verdad así lo vemos nosotros, como un deporte, que involucra bastante actividad física”, expresó a La Tercera.

Además, Valdivia se refirió al nivel del fútbol chileno, que ha sido muy criticado por las eliminaciones de los equipos nacionales de todas las competencias internacionales.

“Cada vez que se habla del fútbol chileno, siempre se intenta reflejarlo en cómo te va internacionalmente y desde ahí se saca un análisis sobre si es competitivo o no. Yo no considero que ese sea el camino, porque siento que el fútbol chileno es competitivo”, añadió.

Respecto a su pasado, insistió que no se arrepiente de nada, a pesar de que actualmente cambió su alimentación y su forma de entrenar para continuar siendo un aporte para el cuadro “albo”.

“Es que, si vamos a hablar de lo que uno se arrepiente o no, tendríamos que ponerlos a todos en la pared y empezar a decirles: 'Te arrepientes, te arrepientes, te arrepientes…'. Yo creo que la vida es una sola y si hiciste lo que hiciste, ya está. Tienes que disfrutar nomás lo que estás viviendo”, agregó.

Por otro lado, Valdivia se refirió al recambio en la Selección Chilena, donde aseguró que cada año es más complicado llegar a ser un futbolista profesional. “Cada vez es más difícil poder ser profesional desde joven. Yo también fui joven y me hablaban también de entrenar, de trabajar o de alimentarme bien, descansar… y yo simplemente no hacía caso. Hoy en día pasa lo mismo”, sostuvo.

Finalmente, se refirió a la intensidad del juego de Mario Salas, entrenador de Colo Colo, la que en un comienzo hizo dudar si el “Mago” entraría en los planes del “Comandante”.

“Independientemente de que un equipo tenga 200 por ciento de vértigo o 500 mil de intensidad, cuando hay un tipo que le gusta jugar y es inteligente, siempre va a ser útil. Ahora, eso no significa que yo llego solamente a la concentración y al otro día juego. No. Yo me preparo, porque voy a cumplir 36 años y para alguien de mi edad es obligación prepararse”, cerró.