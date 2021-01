Vargas, capitán de Ñublense: "Se me pasó por la cabeza no volver al fútbol"

Agencia Aton

10.01.2021

Tras la victoria de Ñublense por 5 a 0 sobre Deportes Copiapó, el cuadro dirigido por Jaime García selló su ascenso a la división de honor. El capitán de los Diablos Rojos Nicolás Vargas sintió especialmente el triunfo, ya que su carrera se vio al borde de terminar.



“Me tocó dar la vuelta larga. Estuve un año sin jugar y por momentos se me pasó por la cabeza no volver al fútbol. Hubo un momento que un club de barrio me llamó para que fuera a jugar. Me impregnaron su amor por el fútbol. Esto es en gran parte por ellos”, comentó Vargas, recordando también al equipo Cóndor de Pichidegua: “Ellos me hicieron creer en volver a reencantarme con el fútbol”.



La suspensión del fútbol por la pandemia obviamente afectó a los entrenamientos del club, pero eso no los detuvo en seguir mentalizados en lograr el ascenso: “Nunca paramos de entrenar. Lo hicimos por Zoom, cuando volvimos nos comimos unos 100 kilómetros en dos semanas. Siempre en mente estuvo ir por el título. Nos convencimos desde un principio”.



Además, tuvo palabras para el entrenador del equipo: “El profe desde que llegó nos impregnó el sacrificio, el correr y meter. Nos decía que teníamos todas las condiciones técnicas, pero nos faltaba el sacrificio. Esto es gracias al profesor. Es una gran persona, un gran entrenador, se merece esto”.



Ñublense volverá en la próxima temporada a la división de honor tras cinco años en la Primera B, donde aún deben afrontar los encuentros ante Unión San Felipe y Deportes Arica.