"Vendí un poquito de humo": Pinilla explica celebración tras marcar en el clásico de Coquimbo ante La Serena

24Horas.cl Tvn

01.03.2020

Este domingo se vivió un nuevo clásico de la Cuarta Región, donde Coquimbo Unido de enfrentó a Deportes La Serena en Primera División tras varios años.

En ese marco Mauricio Pinilla, delantero del conjunto "pirata" anotó el 2-1 al minuto 70, gol que le dio el triunfo a su equipo y que celebró tapándose un ojo.

Su festejo dio que hablar en las redes sociales, ya que mucha gente en redes sociales pensó que lo hizo en homenaje a las personas que han sufrido daños oculares en medio de las manifestaciones que se desarrollan desde el estallido social de octubre pasado.

No obstante, fue el propio delantero quien aclaró su gesto tras finalizar el partido, asegurando que lo hizo como "símbolo pirata" y no por otros motivos.

"Sí, la verdad que vendí un poquitito de humo ahí", señaló, agregando que "me he impregnado de lo que es esta ciudad. De corazón estoy muy agradecido de lo que he vivido acá yo y mi familia. Mi carrera va a terminar acá y quiero ser feliz".