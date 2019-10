Vidal sueña con ganar la Libertadores con Colo Colo y pone plazo: "En cinco años me imagino en Chile"

24Horas.cl Tvn

29.10.2019

Arturo Vidal fue tricampeón con Colo Colo y llegó a la final de la Copa Sudamericana, tras lo cual partió a Europa, donde sólo ha cosechado éxitos. Y es que el volante siempre piensa en grande, siempre espera llegar a lo más alto, algo que al parecer espera mantener hasta el final de su carrera. Esto porque no solo reveló que espera retirarse en el cuadro albo, sino que además se impuso un plazo y la meta de pelear por la Copa Libertadores antes de colgar los botines.

"En cinco años me imagino en Chile, si Dios quiere jugando fútbol. Retirarme en Colo Colo sería lo ideal: llegar a jugar, a pelear la Libertadores, a ser campeón. Si no me llegan las lesiones, me cuido bien, y me entreno bien, se podría lograr", contó en diálogo con El Mercurio.

¿La Champions o la Libertadores? "Uf, difícil. Las dos. Trabajaré para las dos", aseguró.

Pero no sólo eso. Además, Vidal dio detalles de lo que quiere hacer después de dejar la actividad profesional.

"Tengo dos opciones: seguir metido en el fútbol como entrenador o en los caballos, de preparador", dijo.

"Últimamente me gusta lo que hacen los entrenadores, veo mucho fútbol, tácticamente he ido aprendiendo mucho. Eso me llama la atención. Son mis dos pasiones, una haré cuando me retire... He tenido la suerte de trabajar con los mejores entrenadores. Mi carrera de futbolista ha sido espectacular; no sé si alguno podrá hacer lo que hice yo. Salir campeón en Chile, cuatro veces en Italia, tres veces en Alemania y si esta temporada salgo campeón en España sería el segundo título en dos años... Nueve ligas consecutivas. Me faltan solo la Champions y sería algo maravilloso e histórico para un chileno. Llegar a los 32 años así, como estoy ahora, es un sueño. No mucha gente lo puede contar", sostuvo.

