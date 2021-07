Viejos conocidos: Los jugadores que podrían llegar a la U junto a Junior Fernández

24Horas.cl Tvn

06.07.2021

Los hinchas de la Universidad de Chile no la pasan bien por estos días, ya que tras la salida de Rafael Dudamel de la banca se pensaba mejorarían las cosas en la cancha, algo que no ha sucedido y que ha quedado en evidencia tras la eliminación de la Copa Chile a manos de Fernández Vial.

Esto ha provocado que comiencen a sonar nuevos nombres para reforzar al club y la dirigencia de Azul Azul apostaría por traer a caras conocidas al CDA.

Según informó Radio ADN, la U habría iniciado las conversaciones para repatriar a Junior Fernández, de 33 años, quien estuvo en los azules en el 2012 y que actualmente está sin club tras ser desvinculado del Basaksehir de Estambul, de la Superliga de Turquía.

Otros de los que suenan en la Universidad de Chile serían Lorenzo Reyes, quien actualmente está en el Mazatlán de México y Rodrigo Ureña, jugador del América de Cali.

No obstante, también habrían incorporaciones fuera de la cancha en los azules, ya que se estarían haciendo esfuerzos por traer lo antes posible al ecuatoriano Luis Roggiero como gerente deportivo, proveniente de Independiente del Valle con un exitoso paso.

ASÍ QUEDARON LAS LLAVES DE COPA CHILE

Programación ida:

Jueves 8 de julio:

15 horas: Palestino vs. Colo Colo | Transmite TNT Sports. Estadio TNT y DirecTV Go para ver online.

20:30 horas: Everton vs. Ñublense | Transmite TNT Sports. Estadio TNT y DirecTV Go para ver online.

Sábado 10 de julio:

16:30 horas: Fernández Vial vs. Coquimbo Unido | Transmite TNT Sports. Estadio TNT y DirecTV Go para ver online.

Programación vuelta:

Domingo 11 de julio:

18 horas: Ñublense vs. Everton | Transmite TNT Sports. Estadio TNT y DirecTV Go para ver online.

20:30: Colo Colo vs. Palestino | Transmite TNT Sports. Estadio TNT y DirecTV Go para ver online.

*Cabe recordar que Huachipato espera rival entre el ganador de la llave entre Unión Española y Magallanes.