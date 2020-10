Volante de La Serena que anotó golazo ante Palestino fue detenido por Carabineros

Sebastián Leyton infringió el toque de queda y no portaba el salvoconducto respectivo. En el parte policial se detalla que el jugador no se encontraba bajo la influencia del alcohol.

Agencia Aton

15.10.2020

Deportes La Serena volvió al triunfo en el Campeonato Nacional y consiguió su segunda victoria en el certamen tras derrotar el miércoles por 4-2 a Palestino en La Portada, con Humberto Suazo como figura al marcar un doblete y un golazo de Sebastián Leyton de casi 35 metros.

Sin embargo, no todo fue alegría para el cuadro papyero, ya que este jueves recibió una mala noticia. Es que Leyton fue detenido en la madrugada por Carabineros.



Según el parte, que dio a conocer el CDF, el volante infringió el toque de queda, no portaba el salvoconducto respectivo y lo acompañaba una menor de 16 años.



"Carabineros de la Primera Comisaría de La Serena detuvo durante la madrugada de este jueves, a una pareja por infringir el toque de queda y no portar un salvoconducto. Se trata de un hombre de 27 años, identificado como Sebastián Leyton, y una mujer de 16 años", se detalla en el parte.



"Leyton, es futbolista y actualmente juega en Club Deportes La Serena. Cabe hacer mención a que ninguno de los involucrados se encontraba bajo la influencia del alcohol. Los dos, quedaron apercibidos al artículo 26, a la espera de una citación del Ministerio Público", agregaron.