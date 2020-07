Vuelve a Primera: Humberto "Chupete" Suazo ya entrena con Deportes La Serena

24horas tvn

15.07.2020

Humberto Suazo fue la gran sorpresa en el entrenamiento de este miércoles en Deportes La Serena. "Chupete", quien todavía no ha sido oficializado por el club, está a detalles de convertirse en el flamante refuerzo del cuadro granate.

El ex goleador deja de esta forma inesperadamente a Deportes Santa Cruz, club que no ocultó su molestia con Suazo. "Quedamos molestos por la actitud de irse así, de no hablar de frente las cosas y no despedirse, no podemos tener a nadie obligado, nos dolió y mucho", manifestó el máximo accionista del club, Alex Orellana.

[ EXCLUSIVO]

Humberto “Chupete” Suazo ya entrena bajo las ordenes de Francisco Bozán, en @CDLS_OFICIAL



Todos los detalles, desde las 13:30 en Estadio Lleno. pic.twitter.com/Bh5BdNAN5e — Mi Radio (@MiRadiols) July 15, 2020

Respecto a la partida del goleador, el mismo dirigente detalló: “Lo dejamos ir tras un acuerdo entre los clubes, tomamos la decisión de elaborar el finiquito que será enviado al jugador y una vez que los firme, estará en condiciones de arreglar en La Serena”.

El club granate, hasta antes de la suspensión del torneo por coronavirus, aparecía en la 15° posición con un registro de un triunfo, mismo número de empates y seis derrotas.