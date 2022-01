Vuelve el fútbol chileno: Programación de la primera fecha del Campeonato Nacional 2022

Agencia Uno

31.01.2022

Este viernes 4 de febrero se dará comienzo al Campeonato Nacional 2022, con el duelo entre O'Higgins y Deportes La Serena en Rancagua, mientras que el actual campeón, Universidad Católica, debutará el sábado 5 de febrero visitando a Coquimbo Unido.



El elenco de la franja buscará sacudirse ante los ‘piratas’ de la derrota en la Supercopa nacional ante Colo Colo, en duelo que se disputó el pasado 23 de enero en Concepción.





Eso sí, la escuadra que dirige Cristian Paulucci no la tendrá fácil al enfrentar a un equipo que buscará reestrenarse en la serie de honor con una victoria, luego de consagrarse el 2021 campeón de la Primera B.



Para el domingo 6, en tanto, se estrenará Universidad de Chile y Colo Colo. El elenco azul visitará a Unión La Calera en el ‘Nicolás Chahuán’, mientras que los albos recibirán a Everton de Viña del Mar.

PROGRAMACIÓN Campeonato Nacional 2022 – Primera fecha.-

Viernes 4 de febrero:



O'Higgins vs. Deportes La Serena. 20:00 horas. Estadio El Teniente.



Sábado 5 de febrero:



Unión Española vs. Palestino. 18:00 horas. Estadio Santa Laura.

Coquimbo Unido vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’.



Domingo 6 de febrero:



Deportes Antofagasta vs. Cobresal. 12:00 horas. Estadio ‘Calvo y Bascuñán’.

Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio ‘Nicolás Chahuán’.

Colo Colo vs. Everton. 20:30 horas. Estadio Monumental.



Lunes 7 de febrero



Audax Italiano vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio El Teniente.

Curicó Unido vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio La Granja.