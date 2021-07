Vuelve el Torneo Nacional: La tabla de posiciones y la programación de la 11ª fecha

Agencia Aton

12.07.2021

La Copa América de Brasil 2021 llegó a su fin y con ello también el fin del receso del Campeonato Nacional, certamen que se reanudará esta semana.



Y ya hay programación para la 11° fecha, que tendrá como gran atractivo el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo.



Todo arrancará este jueves 15 julio con el partido entre O'Higgins y Cobresal, a las 20:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.



En tanto, el sábado 17 los cruzados recibirán al Cacique a las 16:00 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo, en el duelo en el que más expectativas habrán.



Por su lado, Universidad de Chile cerrará la fecha el martes 20 en calidad de locla frente a Deportes Melipilla, a las 20:30 en Rancagua.

Esta es la programación completa de la 11° fecha:



JUEVES 15 DE JULIO



20:00 horas, O'Higgins vs. Cobresal, estadio El Teniente.



VIERNES 16 DE JULIO



12:30 horas, Deportes Antofagasta vs. Santiago Wanderers, estadio Calvo y Bascuñán.

20:30 horas, Unión La Calera vs. Curicó Unido, estadio Nicolás Cahuán.



SÁBADO 17 DE JULIO



16:00 horas, Universidad Católica vs. Colo Colo, estadio San Carlos de Apoquindo.



LUNES 19 DE JULIO



18:00 horas, Audax Italiano vs. Huachipato, estadio El Teniente.

20:30 horas, Everton vs. Ñublense, estadio Sausalito.



MARTES 20 DE JULIO



15:00 horas, Deportes La Serena vs. Palestino, estadio La Portada.

20:30 horas, Universidad de Chile vs. Deportes Melipilla, estadio El Teniente.



Libre: Unión Española.