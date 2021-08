Vuelven los hinchas: ANFP anuncia los primeros tres estadios aprobados para recibir público

24Horas.cl TVN

10.08.2021

Este martes la ANFP anunció los primeros tres estadios que fueron aprobados por las autoridades respectivas para recibir hinchas por primera vez en el último año y medio, debido a todas las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Se trata de Santa Laura, San Carlos de Apoquindo y el Municipal de La Cisterna, por lo que Unión Española, Universidad Católica y Palestino ya podrían empezar a jugar con público.

"Estamos felices de anunciar que los estadios Santa Laura - Universidad SEK, San Carlos de Apoquindo y Municipal de La Cisterna, fueron aprobados por las autoridades para recibir público... Agradecemos al esfuerzo y trabajo en conjunto de los clubes y la ANFP", señalaron.

De esta forma, tanto Palestino como Unión Española podrían jugar con gente en sus gradas este fin de semana, ya que ambos juegan como locales la próxima fecha ante Curicó Unido y Colo Colo, respectivamente.

En tanto, la UC deberá esperar para el próximo fin de semana cuando enfrenten a Everton.

Programación fecha 16:

Viernes 13 de agosto

19:00 horas, Audax Italiano vs. Santiago Wanderers, estadio El Teniente.

Sábado 14 de agosto

11:30 horas, Deportes Antofagasta vs. O'Higgins, estadio Calvo y Bascuñán.

14:00 horas, Deportes La Serena vs. Unión La Calera, estadio La Portada.

16:30 horas, Unión Española vs. Colo Colo, estadio Santa Laura.

19:00 horas, Everton vs. Deportes Melipilla, estadio Sausalito.

Domingo 15 de agosto

14:00 horas, Palestino vs. Curicó Unido, estadio Municipal La Cisterna.

16:30 horas, Universidad de Chile vs. Cobresal, estadio El Teniente.

19:00 horas, Huachipato vs. Universidad Católica, estadio CAP.