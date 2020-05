Waldo Ponce: "Colo Colo me ofreció cuatro veces lo que pagaba la U"

Agencia Aton

04.05.2020

Hay varios jugadores que a lo largo de su carrera defendieron las camisetas de Universidad de Chile y Colo Colo. Waldo Ponce pudo haberse sumado a esa lista, al admitir que recibió una tentadora oferta del Cacique, pero que prefirió seguir en los azules.

En conversación con Mundocracks.cl, el mundialista con la Roja en Sudáfrica 2010 confesó: "Hubo posibilidades de llegar a Colo Colo. Cuando estaba el 'Bichi' (Claudio Borghi), me quería. Los dirigentes de ese tiempo, (Sebastián) Piñera y (Gabriel) Ruiz-Tagle, se juntaron con mi papá y me ofrecieron cuatro veces lo que me pagaba la U en ese tiempo. Era un contrato de tres o cuatro años, pero yo soy de la U. Le dije a mi papá que no iba a ir".



Después, en el 2010, el ex defensa fichó en Universidad Católica, tras no contar con el interés de los laicos: "Antes de llegar a la UC llamé a los dirigentes de la U. Me dijeron que el técnico no me quería. Después hablé con el técnico y me dice que los dirigentes no me quieren. Agoté todas las posibilidades para llegar a la U, pero desde Católica me llamaron y me dijeron que me querían. Me trataron muy bien allá, estoy muy agradecido de ellos".



Además, Ponce se refirió a su paso por la Roja: "Tuve la suerte de que Marcelo Bielsa siempre me consideró. El gol contra Colombia (en la clasificación a Sudáfrica 2010) es el más importante de mi carrera, al igual que ese partido. Fui un privilegiado de disfrutar con ese equipo y el cuerpo técnico".



"Fui un privilegiado de ser dirigido por Bielsa. Marcó mi carrera. Él me dio la confianza de tener continuidad en la selección. Me quedo con su conocimiento y su calidad de persona", concluyó.