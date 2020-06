Walter Montillo admitió que el coronavirus podría postergar su retiro del fútbol

Agencia Aton

Hace unas semanas Walter Montillo había deslizado la opción de retirarse del fútbol a fines del 2020. Sin embargo, la pandemia por coronavirus frenaría una eventual determinación de colgar los botines.



Es que el experimentado volante argentino de Universidad de Chile aseguró que se está replanteando la fecha del retiro a causa del COVID-19.

"Cuando empezó el año tenía más claro que iba a ser este año el que iba a jugar e iba a parar. Con todo esto, me hace replantearme muchas cosas", reconoció el trasandino en una videoconferencia.

Sobre la reanudación del balompié criollo, "La Ardilla" sostuvo: "No sabemos cómo va a seguir. Hay una fecha estipulada, el 31 de julio, pero no quiero tomar una decisión apresurada. No sé cuánto tiempo voy a poder jugar hasta el final del torneo. No sabemos si se va a volver a jugar, por cuánto tiempo o si se jugará todo el torneo".



"Cuando veamos si todo esto pasa, si el fútbol vuelve con normalidad, tomaré la decisión con mi familia. A principio de año la tenía bien tomada, ahora la tengo que repensar", añadió.



En otro tema, consultado por un posible regreso al club estudiantil de Johnny Herrera, emblema de los azules, Montillo comentó: "El tema de Johnny no es algo que nos competa a nosotros los jugadores. Entiendo que es de los jugadores que más ganó cosas con la U. Es un tema dirigencial".



"Yo respeto mucho a los chicos que están ahora y hay que defenderlos a muerte", completó.

