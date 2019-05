Walter Montillo al reconocer que fue contactado por la 'U': "Ahora van a tener que esperar"

Agencia Uno

El mediocampista argentino Walter Montillo, jugador de Tigre de Argentina, reconoció haber recibido un llamado para regresar a Universidad de Chile, aunque aclaró que su retorno deberá esperar.

El volante de 35 años vivió el apogeo en su carrera como futbolista en el cuadro azul, donde militó del año 2008 a 2010 y ganando el Torneo de Apertura 2009.

En diálogo con ESPN Argentina, el formado en San Lorenzo de Almagro admitió haber sido contactado por Azul Azul. "Me llamaron de la ‘U’ pero lo hemos pasado mal. Cuando había decidido volver no me trataron de la mejor manera. Me cerraron las puertas de una forma que no me gustó", indicó.

"Ahora van a tener que esperar porque no le quiero faltar el respeto a la gente de Tigre ni a los demás clubes con los que estábamos hablando acá. Los escucharemos y analizaremos la situación", agregó.

Montillo aclaró que su deseo de volver al elenco colegial, hoy colista del Campeonato Nacional 2019, se debe principalmente al cariño recibido por parte de los hinchas, sobre todo el apoyo que recibió al momento del nacimiento de su hijo, quien tuvo problemas de salud.

"Cuando a él le dan el alta, mi señora lo llevó a la cancha y todo el estadio estaba cantando su nombre, por eso he querido volver, para devolverle el cariño a la gente", aseveró.

