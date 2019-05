Walter Montillo aparece en el horizonte de River Plate y se complicaría su opción en la "U"

24Horas.cl TVN

13.05.2019

Walter Montillo es una de las cartas que manejan desde Universidad de Chile para sumarlo como refuerzo de cara a un segundo semestre donde los azules sí o sí deben mejorar su rendimiento para no pasar sustos con un eventual descenso a Primera B.

Sin embargo, la opción del argentino se complicaría, y mucho, luego que se conociera de un eventual interés de River Plate en fichar al actual jugador de Tigre.

Los 'millonarios' necesitan un jugador de las características de 'La Ardilla', ya que el colombiano Juan Fernando Quintero sufrió una grave lesión hace unas semanas y se espera que regrese a las canchas recién en octubre próximo, por lo que la opción de Montillo es vista por buenos ojos por Marcelo Gallardo.

Y el representante del jugador, Sergio Irigoitía, se refirió a esta posibilidad en diálogo con La Página Millonaria, señalando que "Walter sería feliz, para él sería espectacular ir a River, un sueño. Y para todos los que lo queremos también".

"No hay nada concreto. Me junté con él porque tenemos 300 propuestas, cuando surgió esto lo único que lo puede movilizar a Walter es River. Tuvo la posibilidad de ir a Boca y dijo que no... ¿Cómo no lo va a movilizar River? En el momento que él está, la parte física, mental... Lo ves partido a partido y para mí es algo distinto. No hay nada concreto, nadie de River llamó", dijo.

Cabe destacar que Montillo es uno de los "jugadores de moda" en Argentina debido a su gran rendimiento en Tigre.

PROGRAMACIÓN DÉCIMATERCERA FECHA

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión La Calera vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

O'Higgins vs. Everton. 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio CAP.

Coquimbo vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

EL MÁXIMO GOLEADOR: MAURO QUIROGA

El delantero argentino de 29 años, Mauro Quiroga de Curicó Unido, aparece como el máximo artillero del torneo nacional luego de anotar ocho goles, seguido por Ignacio Jeraldino de Audax Italiano con seis tantos, al igual que Roberto Gutiérrez de Palestino.

¿El equipo más anotador? Curicó Unido junto a Universidad Católica que suman 21 goles, finalizando este podio Colo Colo con un gol menos.